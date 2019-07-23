Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan Trabzonspor, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşirken, Yeni Malatyaspor ise 3. eleme turuna yükselmesi halinde Galler ekibi Connah's Quay Nomads ve Sırp ekibi Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmelerde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanş ise 15 Ağustos'ta içeride oynanacak. Trabzonspor turu geçerse play-off mücadelesi verecek. Yeni Malatyaspor'un ise öncelikle 2. turda NK Olimpija'yı elemesi gerekiyor. Bu arada Sparta Prag yaptığı açıklamada, kendi sahasında oynayacakları mücadeleye cezaları sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.

Filip Novak rakibin SIRLARINI VERECEK

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, Sparta Prag'ı iyi tanıdığını söyleyerek taraftara umut verdi

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Çek sol beki Filip Novak, ülkesinin takımıyla eşleşmiş olmaktan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Novak, eski takım arkadaşlarına karşı oynayacağını ve Sparta Prag'ı çok iyi tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Rakibimizi iyi tanıyorum. Kendilerine karşı birçok maçta forma giydim. Her hafta bütün maçları izliyorum. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma aktarmaya çalışacağım."

ZOR ZAMANLAR GEÇIRIYORLAR

"ARKADAŞLARIMLA konuştuğumda Çek takımlarıyla oynamak istemediğimi, benim için zor olacağını söylemiştim. Ama turu nasıl geçeriz, onları nasıl yeneriz bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz sır olsun. Umarım iki maç hepimiz açısından iyi olur. İlk iki maçta çok iyi gitmediler. Kendi sahalarında kaybettiler. Son maçı kazanmalarına rağmen biraz zor zamanlar geçirdiklerini söyleyebiliriz. Rakip kim olursa olsun bizim sahaya çıkıp grup aşamalarında oynamak istediğimizi göstermemiz lazım. Hiçbirimiz için kolay olmayacak ama tabii ki tur atlayabiliriz."



FORMA BEREKETİ

Video için Barcelona "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" paylaşımı yaptı. Trabzon ise "Renklerin kardeşliği. Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi

Trabzonspor'un gri forması için çektiği duygu yüklü video dünyada ses getirmeye devam ediyor. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Gerard Pique'nin paylaşımıyla dünyaya yayılan video, Barcelona'nın 30 milyon takipçili twitter hesabından yaptığı, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" paylaşımıyla zirve yaptı. Trabzonspor da bu paylaşıma İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, Bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi. Dünya basınında da yer bulan gri formanın tanıtımı satış rakamlarına da yansıdı. Üç gün önce satışa çıkan keşan motifli formalardan 30 bin satılırken, 15 bine yakın da ekstra sipariş alındı. Karadeniz ekibinin parçalı ve bordo forması ise 21 bin sattı ve önemli bir gelir elde edildi.

10 MILYON IZLENDI!

ÇEKIMLERI bir haftayı bulan ve altyapıdan çocukların oynadığı forma tanıtım videosu Trabzonspor'un twitter hesabından 10 milyon izlenme rakamına ulaştı. Ünlü isimler de kendi hesabından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. Gri formayı çok beğenen yabancı taraftarların da sipariş verdiği belirtildi

BAŞAKŞEHİR UMUTLU

BU sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda sahaya çıkacak olan Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler Çekya ekibi Viktoria Plzen ve Yunanistan'dan Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacak. İlk maç 6-7 Ağustos İstanbul'da, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde deplasmanda oynanacak. Muhtemel rakipleri arasında Porto ve Dinamo Kiev gibi güçlü ekipler de bulunan Başakşehir, kuradan son derece mutlu ayrıldı.