Audi Cup ne zaman başlayacak? Audi Cup saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçirerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon kadrosundan birçok oyuncuyu gönderdi ve yerini transferlerle doldurdu. Bu nokta da yine yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam edecek olan sarı lacivertli kulüp yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarında Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin olacağı Audi Cup'ta mücadele edecek. Özellikle futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek olan turnuvanın nerede oynanacağı da merak konusu. 'Audi Cup nerede oynanacak' sorusu bireyler tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

Fenerbahçe'nin katılımcıları arasında bulunduğu Audi Cup'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;