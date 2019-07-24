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ne zaman başlayacak? Audi Cup saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi transferle ile girdi. Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan kanarya, Avrupa’nın en büyüklerinin yer alacağı ’ta mücadele edecek. Fenerbahçe’nin dünya devleri ile yapacağı karşılaşmaları takip etmek isteyen bireyler ise ‘Audi Cup ne zaman başlayacak’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:28
Audi Cup ne zaman başlayacak? Audi Cup saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçirerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon kadrosundan birçok oyuncuyu gönderdi ve yerini transferlerle doldurdu. Bu nokta da yine yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam edecek olan sarı lacivertli kulüp yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarında Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin olacağı 'ta mücadele edecek. Özellikle futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek olan turnuvanın nerede oynanacağı da merak konusu. 'Audi Cup nerede oynanacak' sorusu bireyler tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

Fenerbahçe'nin katılımcıları arasında bulunduğu Audi Cup'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Audi Cup ne zaman başlayacak? Audi Cup saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...
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