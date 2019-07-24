Beşiktaş, Borussia Dortmund ile Andre Schürrle pazarlığında

GEÇTIĞIMIZ sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Shinji Kagawa ve transferde adı gündemde olan bir başka önemli isim Andre Schürrle için Borussia Dortmund ile pazarlıklar başlıyor. Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'un "Kagawa ve Schürrle'yi isteyen tüm kulüplerle görüşeceğiz" açıklamasının ardından girişimlerine start veren Beşiktaş, iki oyuncuyu da kadrosuna katmaya çalışacak. Kagawa ve 28 yaşındaki sol kanat Schürrle, başka kulüplerin de transfer gündeminde.

Güven'e transfer vizesi yok

BEŞIKTAŞ'IN genç yıldızı Güven Yalçın, Alman ve İspanyol kulüplerinin radarında. Menajerler, 20 yaşındaki forvet için Almanya'dan 4 milyon Euro'ya yakın bir teklifle geldi. Ancak siyah-beyazlılar menajerlere kapıyı kapattı. Bu sezon daha fazla forma şansı bulacağına inandıkları genç futbolcunun A Milli Takım ile de piyasasının artacağını ve ileride çok daha yüksek rakamlara Avrupa'ya transfer olabileceğini düşünen yönetim, Güven'in transferle anılmasını istemiyor.

Burak'a sağlık kontrolü

LECCE'NIN ısrarla transfer etmek istediği Burak Yılmaz, dün sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Burak'ın kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kartal Avusturya yolcusu

Beşiktaş, ikinci etap hazırlıkları için bugün Avusturya'nın Salzburg şehrine gidiyor. Siyahbeyazlılar 4 Ağustos'a kadar sürecek Avusturya kampında Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile olmak üzere 4 hazırlık maçı oynayacak