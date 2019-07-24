Emre Mor ikna turunda

SON iki şampiyonlukta kanat forvetleri Rodrigues ve Onyekuru'dan maksimum katkı alan Fatih Terim, bu nedenle Emre Mor'un transferini istiyor. İki hafta önce İstanbul'a gelen ve prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu ise kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalıyor. Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor.

Mitroglou'na şartlı tahliye!

Galatasaray'ın Avusturya kampında kendisine son bir şans verilen Kostas Mitroglou yine beklentileri karşılayamadı. Mitroglou yeni sezonda kadroda düşünülmese de forvet transferi gerçekleşmeden gönderilmeyecek. Teknik heyet, Yunan golcü takımdan ayrılınca, alternatif forvet olarak Ryan Babel'i kullanacak.

'Bağ evime misafir ol Fatih hocam'

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce bağ evini ve bağ direklerini sarı-kırmızı renklere boyayarak ilgi odağı olan fanatik Galatasaray taraftarı İbrahim Yılmaz'ın tek dileği, Fatih Terim'i ağırlayabilmek. 41 yaşındaki Yılmaz, "Fatih hocamızın dediği gibi bizim rüyalarımız dünyalardan büyük. Hocamı bağ evime davet ediyorum. Üzümlerimizden yesin, çayımızdan içsin. Her şey Galatasaray için" dedi.

Luyindama'ya 12 milyon Euro

G.Saray'ın bir süre önce 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldığı Christian Luyindama'ya Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın talip olduğu ileri sürüldü. BirminghamLive'da yer alan habere göre; Aston Villa, Demokratik Kongolu futbolcu için G.Saray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor.