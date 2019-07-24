"Fenerbahçe'den ayrılınca bunalıma girdim"

Geçen sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralanan ve performansıyla A Milli Takım'a seçilen Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki orta saha şu ifadeleri kullandı: "Beklentileri karşılayamadım. Benim de hatalarım oldu. Artık herkese yeni bir Ozan Tufan göstermek istiyorum. Burada kötü yıllar geçirdim. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. Buranın kıymetini anladım. Bundan sonra F.Bahçe'nin peşindeyim, bırakmam. Ben F.Bahçe'yi ailem olarak gördüm. Kopamadım. Alanya'ya gittiğimde depresyona, bunalıma girdim. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum. Kontratımı uzatmak istiyorum ama bu yönetimin takdiridir."

Diego Reyes ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon İspanya ekibi Leganes'e kiraladığı, yeni sezon için de kadro planlamasında düşünmediği Meksikalı Diego Reyes sonunda bir takım buldu. 26 yaşındaki stoper Meksika ekibi Atlas ile söz kesti. Reyes'in menajeri Matias Bunge ile F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli Avusturya'da bir görüşme yaparak transfer şartlarını konuşacak.