Fenerbahçe'den dev trransfer geliri: 5 futbolcudan 67 milyon Euro

UEFA'nın FFP kıskacındaki Fenerbahçe bir yandan yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya çalışırken diğer yandan da kasasını dolduracak satışlar yapmak zorunda. Sarı-lacivertliler son 5 sezonda yüksek bonservisli satışlarla yaşanan ekonomik darboğazdan çıkmaya çalıştı.

2015'te Moussa Sow'u 16 milyon Euro'ya Arabistan'a satan Fenerbahçe son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonusla İtalya'nın Napoli takımına gönderdi.

JOSEF VE GİULİANO SON DAKİKADA GİTMİŞTİ

Kanarya geçen sezon transferin bitmesine saatler kala Josef (12) ve Giuliano'nun (10.5) Arabistan satışlarından ise kasasına 22.5 milyon Euro koymuştu. Son 5 yılın en yüksek bir diğer transferi ise 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya gönderilen Simon Kjaer'di. F.Bahçe, son 5 yılda sadece beş oyuncu satarak kasasına 67 milyon Euro (bugünkü kurla yaklaşık 426 milyon TL) para girişi sağladı.