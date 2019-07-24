Galatasaray'dan Radamel Falcao transferinde bonservis tepkisi

Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut, önceki gün A Spor'a yaptığı açıklamada, oyuncunun Galatasaray'a gelmesinin kolay olmadığını belirtmiş ve "Transfer için bir adım atıldı. Her şey çok sıcak. Bu işin gerçekleşme ihtimali yüzde 50. Ama bonservissiz olacak diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandırırken yönetim, sadece Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile temas kurma kararı aldı.

Andre Silva'yı 30 milyon Euro'ya Milan'dan Monaco'ya gönderen Mendes, bunun karşılığında Falcao'yu Galatasaray'a bonservis bedeli olmadan getireceği sözünü vermiş, 33 yaşındaki forvetle de her konuda anlaşmaya varılmıştı. Sarı-kırmızılılar, şimdi bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Monaco'nun, Portekiz kamp kadrosuna alınmayan Falcao, G.Saray'dan 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 6 milyon Euro'dan toplamda 18 milyon Euro talep etti. İsteği kabul edilen oyuncunun imaj hakları da kendisinde kalacak.