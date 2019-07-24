Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe yorumu

GÜRCAN BİLGİÇ: Stoper tandemi sıkıntı

MAÇLARI seyrederken yeni sezonun oyununun nasıl olacağı konusunda ipucu aradım ama performansları gördüm. Ersun hoca yeni transferlerle birlikte bölgelerde kimin daha uyumlu olacağının peşine düştüğü gibi takım omurgası konusunda arayış içinde. Aşağı yukarı ön tarafını kesinleştirdi. Bu noktada bulduğu ilk ikili Max Kruse-Vedat Muriqi oldu. Kruse tecrübesi ve hızlı oyunu tercih etmesi, Muriqi de etrafında oynatan ve gol koklayan santrfor olarak çok iş yapabileceklerini gösterdiler. Orta sahanın göbeği Jailson-Ozan gibi gözüküyor. Ama kaptan Emre'nin oyuna girişi ile birlikte takımın da başkalaştığını fark ediyorsunuz. Bu nedenle Emre için bir beklentimiz olacak. Problem yaşanan yer stoper tandemi… Şu anki kadro yapısıyla güven vermiyorlar. Ya Skrtel'i geri getirmeleri lazım ya da koyar koymaz oynayabilecek başka bir oyuncu şart.

BÜLENT TİMURLENK: Kilit Rodrigues-Moses

ÇOK transferle sil baştan bir 11 yapmak isteyen de olabilir ama bu evin bütün eşyalarını atıp yen-i lerini almaya benzemez. Elinizdeki en iyi adamları kadroda tutabilmek, gelen tekliflere olumsuz yanıt vermek, beyaz sayfa açıp kendini kanıtlamak isteyenlere bu şansı tanımak da iyi transfer politikasıdır. Ozan Tufan ismi çok yıpratıldı, buna kendisi de fırsat tanıdı ama 24 yaşındaki bir genç için hiçbir şey geç değil. Vedat'ın performansı beni şaşırtmıyor. Komple bir forvet o, elbette ki her yönü 10 üzerinden 8-9 değil ama yerden, havadan, pres özelliği, son vuruş yeteneği, oyun görüşü onu F.Bahçe'nin 1 numaralı forveti yapmaya yeter. Defans göbeğinde ise rakipleri seviyesinde bir ikiliye kavuşmalı. Sezonun kaderi bence Rodrigues ve Moses'ın üretkenliğine bağlı.