Hüseyin Türkmen: O sene bu sene

Trabzonspor'un 21 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen, kamp sürecine ilişkin açıklamalar yaparken "Sezon başı her zaman olduğu gibi ağır başladı. Her anlamda tecrübe kazandığıma inanıyorum. Bunu da artık sahaya yansıtabilirim" dedi. Taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını söyleyen Hüseyin, "O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz" diye konuştu. Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesi içinse şunları söyledi: "Sparta Prag geçmişi olan köklü bir takım. İnşallah galip gelip üst turlara çıkmak istiyoruz."

TAKIMDA ABİLİK MİSYONUM VAR

HÜSEYIN Türkmen, Trabzonspor'da artık abilik misyonuna geldiğini de belirterek, "İlk hazırlık maçında kaptanlık yaptım çok şükür. Hocam da bunu bana layık gördü. Şimdi takımda bir abilik misyonum var. Artık kardeşlerimize bir yol açıp onlara yardımcı olacağım; bana yardımcı olan abilerim gibi... Onlara sahip çıkacağım" şeklinde konuştu.

ILK MAÇLARINDA GÜZEL OYNADILAR

TRABZONSPOR'DA gençlere şans verilmesinin Yusuf ve Abdülkadir ile başladığının altını çizen 21 yaşındaki stoper, "Bize güvenen insanlar altyapıdaki kardeşlerimize de güvendiler. Onlar da ilk hazırlık maçlarında çok iyi oynadılar. Birlikte güzel bir ortamımız var. Bunu değerlendirip kardeşlerimizle birlikte takımımız adına en iyi yerlere gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın her Türk oyuncunun hayallerini süslediğinin de altını çizen Hüseyin, "Önümüzdeki maçlarda iyi bir performans gösterdikten sonra ileride olur inşallah. O forma herkesin hayali" dedi.

TRABZONSPOR VİTES YÜKSELTTİ

BORDO-MAVİLİLER yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı kamp çalışmaları ile sürdürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmazken, Haladas maçında oynayan futbolcular ise kısa süreli yenilenme antrenmanının ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5'er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında temponun oldukça yükselmesi nedeniyle birçok oyuncu kendini saha kenarına zor attı ve ardından hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.?