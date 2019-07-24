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UEFA 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın ’a konuk olacak , ’ya geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 13:55
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın akşam Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana, özel bir uçakla saat 12.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na indi. Kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı.

Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
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