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’ya en cazip teklif 'den

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Sami Khedira’ya en cazip teklif Fenerbahçe'den

FENERBAHÇE'NIN orta saha için gündemine gelen hatta sarılacivertlilerin kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kapsamlı bir sağlık raporu istediği Sami Khedira hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre Khedira kendisine kulüp bulamazsa tazminatı ödenerek sözleşmesi feshedilecek. 32 yaşındaki futbolcu için en cazip teklif Fenerbahçe'den geldi ve Juventus bu teklifi değerlendirmesi için oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Khedira'nın ise Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

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Sami Khedira’ya en cazip teklif Fenerbahçe'den
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