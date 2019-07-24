Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe transferde bombaları ardı ardına patlatacak

| Fenerbahçe transferde bombaları ardı ardına patlatacak

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son haftalarda aldığı puanlar ile ligi 6. Sırada bitirebilen , yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket ediyor. Bu bağlamda transferde de elini sıkı tutan Fenerbahçe, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Elif Elmas’ın 16 milyon Euro gibi bir ücretle takımdan ayrılması kanaryanın transfer için elini rahatlatırken gündeme gelen isimler ise Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıracak. İşte Fenerbahçe

Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:47
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe transferde bombaları ardı ardına patlatacak

'den gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde tarihinin en kötü sezonunu geçiren kanarya son haftalarda aldığı puanlar ile ligi ancak 6. Sırada bitirebilmişti. Bu sezon ise mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı lacivertli ekip yaptığı nokta atışı transferler ile takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya, Elif Elmas'ın da 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılmasıyla birlikte transfer için gerekli olan bütçeyi ayırmış bulunmakta. Ortaya atılan isimler ise Fenerbahçe taraftarını bir hayli heyecanlandıracak. İşte

FENERBAHÇE TRANSFERDE BOMBALARI ARDI ARDINA PATLATACAK

Fenerbahçe transfer haberleriyle ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe transferde bombaları ardı ardına patlatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN