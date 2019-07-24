Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe transferde bombaları ardı ardına patlatacak

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde tarihinin en kötü sezonunu geçiren kanarya son haftalarda aldığı puanlar ile ligi ancak 6. Sırada bitirebilmişti. Bu sezon ise mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı lacivertli ekip yaptığı nokta atışı transferler ile takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya, Elif Elmas'ın da 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılmasıyla birlikte transfer için gerekli olan bütçeyi ayırmış bulunmakta. Ortaya atılan isimler ise Fenerbahçe taraftarını bir hayli heyecanlandıracak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

FENERBAHÇE TRANSFERDE BOMBALARI ARDI ARDINA PATLATACAK

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