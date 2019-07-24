TFF duyurdu: Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte Cemil Usta Sezonu başlama tarihi

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürerken, fikstürler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı. Durum böyle olunca, bir an önce takımlarını seyretmenin hayaline sahip yüz binlerce futbolseverin de konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

CEMİL USTA SÜPER LİG 2019-2020 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından, TFF fikstür çekimi ile beraber 2019-2020 Süper Lig başlangıç tarihi hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz tüm bilgileri güncel bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;