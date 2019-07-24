Trezeguet resmen Aston Villa'da

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maçta görev alan Trezeguet; 9 gol atıp, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır'ın formasını terleten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

SMITH: "TREZEGUET İLE ÇALIŞACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mısırlı oyuncunun transferiyle ilgili, "Trezeguet'i birkaç kez izlemiştim. Onunla çalışacağımız için heyecanlıyız" dedi.

TREZEGUET: "PREMIER LİG'DE OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan Trezeguet ise, "İngiltere'nin büyük kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Umarım takımın başarısı için yardım edebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı.