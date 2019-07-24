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'nde günün toplu sonuçları

2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 23:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar şöyle:

  • BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1?
  • Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1
  • Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0
  • Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1
  • Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
  • Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0
  • Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları
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