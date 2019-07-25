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Eibar hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Eibar hangi kanalda saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına 'da devam edecek , burada İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya gelecek. Bu yaz döneminde oynadığı ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kartal, son olarak da Kocaelispor ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 7-1 galip ayrılmıştı. Beşiktaş Eibar karşılaşması öncesi futbolseverlerin araştırdığı konulardan biri de 'Beşiktaş Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oluyor. İşte bu sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:48
Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Eibar hangi kanalda saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek olan Beşiktaş burada İspanyol temsilcisi Eibar ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler 'Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş - Eibar maçı ile ilgili detaylar..

Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kaiserwinkl Arena'da oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı ise şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

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Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Eibar hangi kanalda saat kaçta?
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