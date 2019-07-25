Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Eibar hangi kanalda saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek olan Beşiktaş burada İspanyol temsilcisi Eibar ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler 'Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş - Eibar maçı ile ilgili detaylar..

Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kaiserwinkl Arena'da oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı ise şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)