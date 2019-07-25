Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta stopere iki aday: Lorenzo Tonelli & Facundo Roncaglia

'ta stopere iki aday: &

İtalyan medyası, ’ın için , Lecce ve ile rekabet halinde olduğunu ileri sürdü. İspanyol basını ise ’nın ismini yazdı.

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Beşiktaş'ta stopere iki aday: Lorenzo Tonelli & Facundo Roncaglia

Beşiktaş'ta stoper mevkii için Marcelo ve Mangala'nın ardından iki isim daha gündeme geldi. Çizme'de yayın yapan Rai Sport kanalında çalışan Ciro Venerato, CN24 televizyonunda katıldığı bir programda, Beşiktaş'ın Napoli forması giyen Lorenzo Tonelli'yi gündemine aldığını duyurdu.

Venerato, 29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yalnızca Brescia ve Lecce değil, iki kulüp daha Tonelli'yi istiyor. Beşiktaş ve Real Betis, aracılar vasıtasıyla Napoli yönetimine oyuncunun durumunu sordu" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Tonelli, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan İspanyol AS Gazetesi, siyah-beyazlıların Celta Vigo forması giyen 32 yaşındaki stoper Facundo Roncaglia ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta stopere iki aday: Lorenzo Tonelli & Facundo Roncaglia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN