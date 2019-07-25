Beşiktaş'ta stopere iki aday: Lorenzo Tonelli & Facundo Roncaglia

Beşiktaş'ta stoper mevkii için Marcelo ve Mangala'nın ardından iki isim daha gündeme geldi. Çizme'de yayın yapan Rai Sport kanalında çalışan Ciro Venerato, CN24 televizyonunda katıldığı bir programda, Beşiktaş'ın Napoli forması giyen Lorenzo Tonelli'yi gündemine aldığını duyurdu.

Venerato, 29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yalnızca Brescia ve Lecce değil, iki kulüp daha Tonelli'yi istiyor. Beşiktaş ve Real Betis, aracılar vasıtasıyla Napoli yönetimine oyuncunun durumunu sordu" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Tonelli, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan İspanyol AS Gazetesi, siyah-beyazlıların Celta Vigo forması giyen 32 yaşındaki stoper Facundo Roncaglia ile ilgilendiğini ileri sürdü.