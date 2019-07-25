Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eskişehirspor-Necati Ateş davasını, Eskişehirspor kazandı

-Necati Ateş davasını, Eskişehirspor kazandı

Kulübü ile Necati Ateş arasında faizlerle birlikte yaklaşık 11 milyon TL’yi bulan borç davasını Eskişehirspor kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 16:13
Eskişehirspor-Necati Ateş davasını, Eskişehirspor kazandı

2012-2014 yılları arasında Eskişehirspor formasını terleten eski milli futbolcu Necati Ateş, alacaklarının geç ödenmesini gerekçe gösterip sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılmıştı. Bunun üzerine her iki taraf da birbirine dava açtı.

Ateş'in ücretinin bir gün geç ödenmesi sebebiyle eski golcü ile mahkemelik olan siyah kırmızılılar, Yargıtay'da görülen davayı kazandı. Yargıtay'ın haklı bulduğu Eskişehirspor, faizlerle birlikte yaklaşık 11 milyon TL'yi bulan borç yükünden kurtulmuş oldu.

Necati Ateş 2013-2014 sezonundaki hak edişlerinden kalan 450 bin avro ve aynı sezonda oynadığı resmi müsabakalarda attığı gollerden kaynaklanan 30 bin lira alacağı için önce kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto gelir kaynaklarına vekili aracılığıyla haciz de koydurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehirspor-Necati Ateş davasını, Eskişehirspor kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN