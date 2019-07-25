Fenerbahçe 6 numarasını buldu: İbrahim Amadou

Mehmet Topal'ın ayrılmasının ardından ön liberoya takviye yapmak isteyen ve o bölgede şimdilik Tolga Ciğerci'yi kullanan F.Bahçe, Sevilla forması giyen İbrahim Amadou'yu kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'den kiraladığı sol bek Sergio Reguilon'a, Amadou'nun 5 numaralı formasını veren Sevilla, Fransız ön liberoyu satmak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi ise Amadou'yu kiralamak. Bu transferde son sözü söyleyecek isim ise Sevilla'nın sportif direktörü Monchi olarak gösteriliyor.

M'VİLA DA GÜNDEMDE

Fransız basını ise Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin St. Etienne'in ön liberosu Yann M'Vila ile ilgilendiğini iddia etti. 29 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerinde İnter ve Sunderland gibi takımların formasını da giydi.

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Fransız futbolcu geçen sezon 32 maçta Sevilla formasını giyerken 1 asist yaptı, hiç gol atamadı.?

ALTERNATİF MAHMUT

Fenerbahçe '6 numara' için Türkiye'den de alternatif belirledi. Bu isim ise Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir. Emre Belözoğlu'nun da eski takım arkadaşının alınmasını istediği ve "Üç yıl orta sahada sorun yaşamayız" dediği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın, oyuncu ile anlaştığı Başakşehir ile de görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.