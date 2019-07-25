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, Hatem Ben Arfa ile anlaştı

, son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa ile anlaşmaya vardı. 2+1 yıllık mukavele için söz kesilen 32 yaşındaki yıldızın transferinde, Miha Zajc’ın durumu belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile anlaştı

Fenerbahçe'de hücum hattı için düşünülen ilk isimlerden biri olan Hatem Ben Arfa haber bekliyor.

Rennes ile sözleşme yenilemeyen Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaşan sarılacivertliler, buna rağmen son adımı hâlâ atmadı.

Fenerbahçe'nin Ben Arfa'yı almak için öncelikle Zajc'ın satışını beklediği belirtildi. Sportif direktör Comolli de "Ben Arfa'yı beğeniyorum ama bizde Zajc var" diyerek bu konuya işaret etmişti.

Bu arada Ben Arfa ile ilgilenen Real Betis'in Nabil Fekir'i transfer etmesi de Fenerbahçe'nin elini rahatlattı.

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Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile anlaştı
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