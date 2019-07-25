Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe'de daha transfer bitmedi...'

Gürcan Bilgiç: ''de daha transfer bitmedi...'

Gürcan Bilgiç, 'nin Eljif Elmas satışındaki Damien Comolli faktörünü ve sarı lacivertli takımın transfer gündemini değerlendirdi. Bilgiç ayrıca, Ali Koç'un Comolli'deki ısrarını da takdir etti ve Fenerbahçe'nin bundan sonraki günlerde yeni transferler yapacağını da sözlerine ekledi. İşte Gürcan Bilgiç'in Fotomaç'ta yer alan yazısı...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:17
Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe'de daha transfer bitmedi...'

Eljif Elmas'ın 18 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ile Napoli'ye satılması, özellikle sosyal medyada ilgi konusuydu. Merak edilen nokta "Nasıl bu parayı etti" şeklinde olmasına rağmen, bazı "zekai" fikirler, Başkanı Ali Koç'un, holdingi üstünden bağlantılar ile kendi parasını kulübe soktuğu yönündeydi. Buradan başlayalım. Ben Ali Koç olacağım, böyle bir organizasyon ile cebimdeki parayı Napoli'ye verip, transfer yapmış gibi kulübe sokacağım, sonra da gelecek vaad eden en iyi oyuncumu satacağım. Para benim değil mi, Barış Alıcı'yı veya Kameni'yi satardım. Eljif ile de takımda alternatif yaratırdım. Napoli'nin "hayır" diyecek hali mi var ?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe'de daha transfer bitmedi...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN