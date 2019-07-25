Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe'de daha transfer bitmedi...'

Eljif Elmas'ın 18 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ile Napoli'ye satılması, özellikle sosyal medyada ilgi konusuydu. Merak edilen nokta "Nasıl bu parayı etti" şeklinde olmasına rağmen, bazı "zekai" fikirler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, holdingi üstünden bağlantılar ile kendi parasını kulübe soktuğu yönündeydi. Buradan başlayalım. Ben Ali Koç olacağım, böyle bir organizasyon ile cebimdeki parayı Napoli'ye verip, transfer yapmış gibi kulübe sokacağım, sonra da gelecek vaad eden en iyi oyuncumu satacağım. Para benim değil mi, Barış Alıcı'yı veya Kameni'yi satardım. Eljif ile de takımda alternatif yaratırdım. Napoli'nin "hayır" diyecek hali mi var ?