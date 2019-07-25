Ryan Donk: Fernando'dan çok şey öğrendim

G.SARAY'IN Hollandalı yıldızı Ryan Donk, Avusturya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı. İşte satırbaşları:

Babel'le önceleri kim şampiyon olacak diye tartışıyorduk. Şimdi aynı forma için mücadele ediyoruz.

Ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Top kaybettiğimiz zaman hemen o topu kapmak istiyorum.

İdmanda Hasan Şaş'a belki normalden biraz sert girmiş olabilirim. Ancak sahada olunca kuralları kabul etmeniz gerekiyor.

Fernando'dan çok şey öğrendim, iyi bir arkadaşlığımız vardı. Seri'yi tanımıyorum ama Babel'den bilgi aldım. Çok iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.

RAKİP AUGSBURG

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Galatasaray, kamptaki ikinci maçını Alman ekibi Augsburg'la oynayacak. Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Leipzig'e 3-2 yenilen sarı-kırmızılar, kampı pazar günü Bordeaux maçıyla tamamlayacak.

BARTALI ACIMIYOR

G.SARAY dün sabah Seefeld gölü çevresinde kumda çalıştı. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali idman sahasında da sürekli rampada koşturduğu oyuncuların adeta pestilini çıkardı. İdman, daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.