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transfer haberleri! Fenerbahçe Ben Arfa ile anlaştı

transfer haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Mehmet Topal'ın ayrılması sonrası ön libero arayışlarına başlayan sarı lacivertliler, Sevilla forması giyen İbrahim Amadou'yu kiralamak istiyor... Amadou'nun alternatifi ise Süper Lig'den... Ve Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha: ... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 08:53
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Ben Arfa ile anlaştı

FENERBAHÇE 6 NUMARASINI BULDU: İBRAHİM AMADOU

Mehmet Topal'ın ayrılmasının ardından ön liberoya takviye yapmak isteyen ve o bölgede şimdilik Tolga Ciğerci'yi kullanan F.Bahçe, Sevilla forması giyen İbrahim Amadou'yu kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'den kiraladığı sol bek Sergio Reguilon'a, Amadou'nun 5 numaralı formasını veren Sevilla, Fransız ön liberoyu satmak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi ise Amadou'yu kiralamak. Bu transferde son sözü söyleyecek isim ise Sevilla'nın sportif direktörü Monchi olarak gösteriliyor. Fransız futbolcu geçen sezon 32 maçta Sevilla formasını giyerken 1 asist yaptı, hiç gol atamadı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Ben Arfa ile anlaştı
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