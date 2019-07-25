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'dan son dakika transfer harekatı:

Son dakika transfer haberi... son olarak İngiltere Premier Lig ekibi forması giyen 'i renklerine bağlamak için transfer girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 22:46
Trabzonspor'dan son dakika transfer harekatı: Daniel Sturridge

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Trabzonspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen İngiliz forvet Daniel Sturridge'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Oyunclarına yapacağı maaş ödemesi için 100 milyon TL tutarında bir bütçesi olan bordo mavili kulüp yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmelerde, sözleşmeye opsiyonlar ekleyerek bu sorunu aşma planını öne çıkarıyor.

Öte yandan Sturridge transferinin gerçekleşmesi olasılığında dahi teknik direktör Ünal Karaman'ın kule görevinde bir santrforu kadrosunda görmek istiyor ve bu noktada son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ismi ön plana çıkıyor.

Liverpool'un 2013'ün Ocak ayında 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Sturridge, İngiliz ekibiyle çıktığı 160 resmi maçta 68 gol atıp 26 gol attı.

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Trabzonspor'dan son dakika transfer harekatı: Daniel Sturridge
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