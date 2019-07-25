Trezeguet gitti, Kasımpaşa'nın kasası doldu

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet Aston Villa'da... İki sezondur giydiği lacivertbeyazlı forma ile kendisini gösteren ve transferde adı sürekli gündemde olan Trezeguet, Premier Lig ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa ile iki sezonda toplam 71 maçta 25 gol atan ve 17 asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, "İngiltere'nin büyük kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Umarım takımın başarısı için yardım edebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mısırlı oyuncu için, "Trezeguet'yi birkaç kez izlemiştim. Onunla çalışacağımız için heyecanlıyız" dedi.

SÜPER LİG'DE TREZEGUET, ADA'DA ERİKSEN

BU satıştan 10 milyon Euro kazanacak olan Kasımpaşa, geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığı Diagne ile birlikte kasasına da 23 milyon Euro koymuş oldu. Trezeguet'yi iki sezon önce 2 milyon Euro'ya alan lacivert-beyazlılar, Diagne için ise para ödememişti.

Trezeguet, Türkiye'de iki sezonda ceza sahası dışından 8 gol atarken, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu. Premier Lig'de ise Tottenham'ın yıldızı Eriksen yine 8 golle başı çekiyor.