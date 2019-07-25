Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı A Spor'da

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde konuk edecek. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösterecek olan Sergen Yalçın'ın talebeleri, sahalarında taraftarlarının da desteği ile kazanıp, 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacakları rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Saat 20.00'den itibaren A Spor farkıyla naklen ekrana gelecek olan karşılaşmada sarı-siyahlıların Farnolle-İssam, Mina, Hadebe, Erkan Kaş-Murat Yıldırım, Donald-Guilherme, Fofana, Gökhan Töre- Jahovic 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Turkcell'den tam destek

Türk sporunun destekçisi Turkcell, sarı-siyahlıları önemli sınav öncesi yalnız bırakmadı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, kulüp başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu.