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'a yasağı geldi

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından 'a yasağı geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 14:27
Akhisarspor'a transfer yasağı geldi

Yeşil-siyahlılarda eski teknik direktörlerden Cihat Arslan ve ekibinin yaklaşık 600 bin TL alacağı nedeniyle transferin önü kapandı. Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamada Akhisarspor'la Cihat Arslan, Recep Umut, Ülken Durak ve Metin Akçevre arasındaki uyuşmazlığa ilişkin yapılan itirazın incelenerek reddedildiği belirtildi. Yine Cihat Arslan'ın ekibinde yer alan Toprak Kırtoğlu'nun da kulüpten alacağının olduğu öğrenildi. Cihat Arslan, geçen sezon 7'nci haftada göreve gelip, 21'inci haftada görevinden alınmıştı.

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Akhisarspor'a transfer yasağı geldi
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