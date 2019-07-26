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Douglas'ın 'a transferi

'ın görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Douglas bu akşam İstanbul'a gelip, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 12:21
Douglas'ın Beşiktaş'a transferi

Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

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Douglas'ın Beşiktaş'a transferi
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