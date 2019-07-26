Fenerbahçe'ye erken uyarı

FENERBAHÇE, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 yenilirken, sarılacivertlilerin kadrosunun zayıf yönleri de bir kez daha ortaya çıktı. Orta sahada oyunu yönlendirmekte zorlanan, rakip ataklarda kesici eksikliğini hisseden Fenerbahçe, defansta da yine büyük açıklar verdi. İlk yarıda presle kapılan toplarla Kruse ve Rodrigues ile iki tehlike yaratan sarı-lacivertliler, bunları gole çeviremedi. Hertha, 58'de Redan ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe beraberlik fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremezken, 81'de İbisevic ile fark ikiye çıktı. 82'de Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar şık bir ayak içi plase ile durumu 2-1 yaptı; Mehmet Ekici'nin sert şutunu kalecinin kurtarmasıyla maç bu skorla sona erdi.

TOLGAY SAKATLANDI

Öte yandan mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Tolgay Arslan, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmak zorunda kaldı. Ayağı burkulan Tolgay'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

TÜNELDE GERGİNLİK

Kruse hücumda arkadaşlarından destek alamadı ve etkili olamadı. Bu arada maç sonrası sinirlenen Emre Belözoğlu, tünelde rakip oyuncunun peşinden gitti. Bu sırada iki teknik heyet arasında arbede çıktı. Tüneldeki olayları polis güçlükle yatıştırdı.

YANAL: TRANSFERLERİ BİR AN ÖNCE YAPALIM

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçtan sonra yaptığı açıklamada yönetime mesaj yolladı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Transferi bir an önce halledip, bir takım yapma konusundaki süreci kullanmak istiyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde transferleri yapıp lige iyi bir adım atarız. Jailson'u stoper oynatma sebebim arayış içinde olmam. Fena da oynamadı ama 2 maçla net bir yorum yapamam. Bu tür maçlar bazı oyuncuları denemek, oyuncuları hazır hale getirmek ve kalitelerini arttırmak için önemli."