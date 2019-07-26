Galatasaray kayıplarda

BUGÜN NELER OLDU

vusturya kampında ilk maçında geçen hafta Leipzig'e 3-2 kaybeden Galatasaray ikinci hazırlık sınavında dağıldı. Sarı-kırmızılılar, Alman rakibi Augsburg'a 4-1 yenildi.Fatih Terim'i futbolcuları hayal kırıklığına uğrattı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Alman temsilcisi, dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise skoru 4-0 yaptı.İlk yarıda forma giyen kaleci İsmail Çipe yaptığı hatalarla saç baş yoldururken, ikinci yarıda oyuna giren yeni kaleci Okan Koçuk da farklı yenilgiye çare olamadı.sonra Avusturya kampını tamamlayacak.