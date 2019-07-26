Galatasaray kayıplarda

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vusturya kampında ilk maçında geçen hafta Leipzig'e 3-2 kaybeden Galatasaray ikinci hazırlık sınavında dağıldı. Sarı-kırmızılılar, Alman rakibi Augsburg'a 4-1 yenildi. Marcao, Linnes, Donk ve Babel dışında yedeklerle maça başlayan
Fatih Terim'i futbolcuları hayal kırıklığına uğrattı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Alman temsilcisi, dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise skoru 4-0 yaptı. Galatasaray'ın tek golü orta sahada görev yapan takımdaki 4. sol bek Ömer Bayram'dan geldi.
İlk yarıda forma giyen kaleci İsmail Çipe yaptığı hatalarla saç baş yoldururken, ikinci yarıda oyuna giren yeni kaleci Okan Koçuk da farklı yenilgiye çare olamadı. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü Fransız ekibi Bordeaux'la karşılaştıktan
sonra Avusturya kampını tamamlayacak.