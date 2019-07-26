Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray kayıplarda

kayıplarda

İlk maçında Leipzig’e 3-2 yenilen G.Saray, Augsburg’a da farklı boyun eğdi. Cimbom, yedek ağırlıklı kadroyla oynasa da hayal kırıklığı yaşattı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Galatasaray kayıplarda
Avusturya kampında ilk maçında geçen hafta Leipzig'e 3-2 kaybeden Galatasaray ikinci hazırlık sınavında dağıldı. Sarı-kırmızılılar, Alman rakibi Augsburg'a 4-1 yenildi. Marcao, Linnes, Donk ve Babel dışında yedeklerle maça başlayan Fatih Terim'i futbolcuları hayal kırıklığına uğrattı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Alman temsilcisi, dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise skoru 4-0 yaptı. Galatasaray'ın tek golü orta sahada görev yapan takımdaki 4. sol bek Ömer Bayram'dan geldi. İlk yarıda forma giyen kaleci İsmail Çipe yaptığı hatalarla saç baş yoldururken, ikinci yarıda oyuna giren yeni kaleci Okan Koçuk da farklı yenilgiye çare olamadı. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü Fransız ekibi Bordeaux'la karşılaştıktan sonra Avusturya kampını tamamlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray kayıplarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN