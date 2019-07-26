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'de yeni sezonu iple çekiyor

Süper Lig'de, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren 'de, takımın tecrübeli oyuncusu 'in performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:45
Göztepe'de Yasin Öztekin yeni sezonu iple çekiyor

Geçen sezon Galatasaray'dan transfer edilen ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, sakatlığını tamamen atlattı. Geride kalan sezonda küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe'de hayati önem taşıyan son 5 maçta forma giyemeyen Yasin'in yeni sezon öncesi oldukça hırslı olduğu bildirildi.

Son iki transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan 32 yaşındaki oyuncunun tamamen Göztepe'nin başarısına odaklandığı ifade edildi. Tecrübesi ve yeteneği ile hem takımına hem de gençlere kampta büyük katkı veren Yasin Öztekin'in 2019-2020 sezonunda Göztepe'nin banko oyuncularından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın oldukça güvendiği Yasin'in yanı sıra İzmir ekibinin tecrübeli diğer ayakları Beto, Castro, Titi, Halil, Poko, Serdar ve Eren'in de çok formda olduğu gelen haberler arasında.

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Göztepe'de Yasin Öztekin yeni sezonu iple çekiyor
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