Henry Onyekuru transferinde umutlar azalıyor... Everton'dan Galatasaray'a olumsuz yanıt

Eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamanın ve Ryan Babel'i forvete çekmenin planlarını yapan Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı. Everton'ın Onyekuru'yu 12-13 milyon Euro'ya Avrupa'da bir takıma satmak üzere olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yetkilileri, kendileriyle iletişime geçen Galatasaray cephesine olumsuz yanıt verdi ve Onyekuru'yu satacaklarını bildirdi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a dönmek istese de bonservisine sahip olan Everton'ın kararına uyacak.

ZLATAN İBRAHIMOVIC'E G.SARAY'I ANLATTIM

G.Saray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, Zlatan İbrahimovic'i sarı-kırmızılı takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. TRT Spor'a konuşan Jimmy, "İbrahimovic, Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. Kendisine G.Saray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah G.Saray'a gelir ve burada harika işler yapar" dedi. Cimbom'a transfer sürecini anlatan Jimmy, "Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isterse çok düşünecek bir şeyiniz olmaz" ifadelerini kullandı.