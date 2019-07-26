Londra Büyükelçiliği'nden Mesut Özil açıklaması! Saldırının sebebi belli oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:22Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 09:24
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.