Merih Demiral'a İtalya'dan tam not geldi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'un İnter'i penaltılarla yendiği maçta galibiyeti getiren penaltıyı gole çeviren milli stoperimiz Merih Demiral için İtalyan basınında son derece olumlu yorumlar yapıldı.

La Gazzetta dello Sport, De Ligt'in yerine oyuna giren Merih Demiral'ın İnter karşısındaki performansına 7 puan verirken, oyuncumuzla ilgili "Merih sahada harikaydı" yorumunu yaptı.

Yorumun devamında Merih'in kısa sürede Juventus'a uyum sağladığının altı çizilirken, "ilk görüşte aşk" vurgusu yapıldı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla da internet sitesinde Merih Demiral için Milan'a olumsuz yanıt verilmesinin doğruluğunun ortaya çıktığına vurgu yaparak "Gelecek Demiral ile birlikte olacak. Juventus, Milan'ın ısrarlarına işte bu yüzden karşı koyuyor" ifadesini kullandı.

İtalyan medyasındaki diğer yorumlar şöyle:

Skysport: "Demiral hatasız oynadı. Juve'ye ilk adımını attı. Gelecek sezon için umut oldu. Derbinin başrolünde De Ligt yoktu, Türk futbolcu vardı."

MilanLive: "Duvar Demiral"

Tribuna: "Demiral'ın gönderilmesi gerekmiyor. Türk defans oyuncusu bu Juve'ye gerekli"