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'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi

Türk futbolcu , takım arkadaşıyla restoran çıkışında soyguncuların saldırısına uğradı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi

İNGILTERE'DE Arsenal foması giyen Mesut Özil, takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra'da restoran çıkışında saldırıya uğradı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kuzey Londra'da restoran çıkışında soyguncular, Mesut ve Kolasinac'ın arabalarını çalmaya çalıştı. Bu esnada soygunculara müdahale etmeye çalışan futbolculara saldırganlar bıçak çekti.

Kolasinac, hırsızları etkisiz hale getirmek için girişimde bulunurken İki futbolcu da olayı yara almadan atlattı.

ondra polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın bir görgü tanığı yaptığı açıklamada "Mesut şok olmuş görünüyordu, hayatı için koşuyor gibiydi. daha sonra restorana sığındı" dedi.

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Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı girişimi
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