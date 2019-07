Radamel Falcao transferinde Galatasaray'a kötü haber

G.Saray, Falcao transferinde sorun yaşıyor. Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, 30 milyon Euro'ya Andre Silva'yı Milan'dan Monaco'ya getirmiş, Fransız kulübüyle de oyuncusunun bonservisini Galatasaray adına bedavaya alma konusunda anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao ile de 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında el sıkışmıştı. Ancak Andre Silva'nın sakat çıkması bütün hesapları bozdu.

Portekizli golcünün tendinit problemi (Kas rahatsızlığı) nedeniyle sağlık kontrolünden geçememesi Monaco'da şok etkisi yarattı. Silva, kulübü Milan'a geri dönerken bu gelişme Fransız kulübünü Falcao konusunda tereddüde düşürdü. L'Équipe gazetesi, Silva'nın durumunun Falcao transferine kilit vurduğunu yazdı.

Fransız gazeteci Nicola Schira ise Monaco ile Galatasaray arasındaki ilk temasın olumsuz sonuçlanmasına rağmen girişimlerin devam ettiğini belirtti.

'Falcao'nun fiyatını yükseltiyorsunuz!'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı bir etkinlikte taraftarların, "Forma bizden, Falcao sizden" tezahüratlarına, "Siz böyle yaptıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yaptığımızdan emin olun" karşılığını verdi. Başkan Cengiz, GSTV'de ise şunları söyledi: Galatasaray her zaman dünya yıldızlarıyla beraber olur. Her an herkes gelebilir, her an herkes gidebilir."