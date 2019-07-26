SABAH yazarları yorumladı: Burak Yılmaz mı Vedat Muriqi mi?

Gürcan Bilgiç: Emre haklı ama…

OYNAYAN oyunculara baktığımızda Emre haklı. Kendini kanıtlamış omzuna kral apoleti koymuş ve hâlâ yurt dışından teklif alan bir Burak Yılmaz. Çin'e gidip geldikten sonra da daha farklı ve etkili oynamaya başladı. Karşı karşıya pozisyonlardaki problemlerini halletti. Bu sezon Vedat Muriqi'in kariyerinde enfes bir yıl olacak. Büyük bir camiada, şampiyonluk için oynayan bir takımda sorumluluk alacak. Burak'ın geçtiği yola yeni giriyor. O da kendisini çok geliştirdi. Ç.Rizespor'da başka bir oyuncu haline geldi. Burak'tan farkı çevresini de oynatıyor ve asist yapıyor. Ama kariyerine 'şampiyon' yazdırmadan Burak'ın önüne geçemez.

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VEDAT Muriqi'in bir Burak Yılmaz olabilmesi için zamana gereksinimi var. Henüz 24 yaşında ve de bir büyük takıma bu yıl transfer oldu. Burak ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eskişehir'e gittikten sonra Trabzonspor forması giydi ve Şenol Güneş ile istikrarlı bir yapıya büründü. Yani Trabzonspor ile başlayan yükseliş süreci ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ devam etmekte. Şu an tartışmasız A Milli Takım'ın ve Süper Lig'in vazgeçilmez golcüsü. Vedat Muriqi ve Burak'ı aynı seviyede görmek eşyanın tabiatına aykırı düşer.

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BURAK Yılmaz, son 10 yılın uzak ara en iyi yerli santrforu. Uzun bir zaman o sıralamada 2 numarayı boş bırakıp, 3'e Cenk Tosun'u yazmıştım. 34 yaşında artık ustalık zamanında. Çin yerine Avrupa'ya gitseydi neler yapabilirdi bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Vedat Muriqi'in ise gideceği çok yol var daha. Kumaşı sağlam, geçen yıl yaptıkları da ortada. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi. Burak ile kantara çıkarabilmek için önce Burak gibi Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo ile kapışabilmesi lazım. İyi profesyonel Muriqi'in de hedefi budur diye düşünüyorum.