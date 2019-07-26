Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Daniel Sturridge ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı. A Spor'un haberine göre bordo mavili kulüp, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Sturridge ile her konuda anlaşmaya vardı.

Görüşmelerin ilk etabında Sturridge'in en büyük şüphesi İngiltere dışına çıkma konusunda yaşadığı şüpheydi. İleri safhalarda İngiliz oyuncunun bu endişeleri giderildi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Oyuncularına yapacağı maaş ödemesi için 100 milyon TL tutarında bir bütçesi olan bordo mavili kulüp, Sturridge ile yaptığı görüşmelerde, sözleşmeye opsiyonlar ekleyerek bu sorunu aşma planını öne çıkardı.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Hoffenheim ile oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyunculara ihtiyaçları olduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

"Altyapıdan ve 1461'den getirdiğimiz gençlerimiz var, onların katkıları var. Onların katkılarını bugün son yarım saatte yine görüyoruz. Elbetteki zaman içerisinde çok daha iyi noktalar gelecekler. Ama açık olmak gerekirse birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına ihtiyacımız var."