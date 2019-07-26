Trabzonspor forvetini buldu: Daniel Sturridge imzada

Efsane kaptanı Cemil Usta'nın adını taşıyan sezonda şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor, güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Chelsea'de yıldızlaşan Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Obi Mikel'i renklerine katan bordo-mavililer, forvet hattı için de ses getirecek bir isimle anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un son derece gizli yürüttüğü bu operasyonda Liverpool ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki forvet Daniel Sturridge transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Uzun süredir İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan bordo- mavili yöneticiler, oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti.

SIKI PAZARLIKLA TÜM SORUNLAR GİDERİLDİ

Kariyerinde Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Bolton, West Bromwich ve Liverpool gibi önemli takımlarda forma giyen İngiliz yıldız, ilk görüşmelerde Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktı. Daha sonra rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da yönetim yaptığı çok sıkı pazarlıklar sonucunda bu sorunları giderdi. Sturridge'nin kendisi ve ailesi tarafından yönetilen menajerlik şirketi ile temaslarını sürdüren bordo-mavililer bir sürpriz yaşanmazsa bugün imzayı attıracak.

KİMDİR?

1 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde doğdu. 1,80 boyundaki forvet, sol ayağını kullanıyor. Kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 2 kez de FA Cup şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de toplam 218 maça çıkan Sturridge 77 gol attı, 30 asist yaptı.