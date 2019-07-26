Trabzonspor pes etmedi: 3-3

TRABZONSPOR, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekibi Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Fırtına, 20'de Yusuf Yazıcı ve 27'de Abdülkadir Parmak ile öne geçerken, Alman temsilcisi 41'de Szalai ve 45'te Amiri ile cevap verdi: 2-2.

İkinci yarıda Hoffenheim'da sahneye bir kez daha Macar golcü Szalai çıktı ve 48'de takımını öne geçirdi: 2-3.

Bitime 5 dakika kala Karadeniz ekibinin yeni transferi Yusuf Sarı topu ağlara göndererek skoru tayin etti: 3-3. Trabzonspor, üçüncü maçını yarın Parma ile 19.00'da oynayacak