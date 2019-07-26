Yeni Malatyaspor turu rövanşa bıraktı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı ve tur biletini rövanşa bıraktı. 13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda top ğlarla buluştu: 0-1. 20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1. 45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti. 66'da telsilcimiz sarı-siyahlılar öne geçti. Kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. Ancak 74. dakikada savunmanın büyük hatasınını affetmeyen Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. Rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da.

ELENMEYECEK TAKIM DEĞİL

YENI Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, skordan memnun olmadıklarını ancak turu geçebileceklerini söyledi. Yalçın, "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım değil. Bu maçın rövanşı da var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz. Çok basit hatalar yaptık, oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Takıma katmamız gereken transferler var. Acil olarak bu transferleri yapmalıyız. Rakip bize göre daha hazır bir görüntü çizdi" ifadelerini kullandı.

Y.MALATYASPOR NASIL TUR ATLAR?

Slovenya'da vizeyi almak Yeni Malatyaspor'a her türlü galibiyet yetecek. 2-2'nin üzerinde alınacak gollü beraberliklerde de sarı-siyahlılar gülecek. 0-0 ve 1-1'lik skorlarda ise Olimpija Ljubljana Avrupa yolculuğuna devam edecek.

Avrupa heyecanına erken başlayan Yeni Malatyaspor, sahasında 2 gol atmasına rağmen savunma hatalarının kurbanı oldu. Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

A Spor, Yeni Malatyaspor'un ilk Avrupa yolculuğunda yaşadığı heyecanı, A Spor naklen ve şifresiz ekranlara taşıdı.