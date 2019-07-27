Ajax PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Hollanda Süper Kupa Finali)

Hollanda futbol devlerinden Ajax 2019-2020 futbol sezonu hazırlık maçları kapsamında PSV ile karşılaşacak. Hollanda liginde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa adını yazdıran Ajax, rakibi karşısında kazanmak için Hollanda Süper Kupası finali'nde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve dünya yıldızlarının büyüleyici futboluna yeniden şahit olmak isteyenler, Ajax PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki Ajax PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

AJAX PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax'ın PSV ile yapacağı hazırlık karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…