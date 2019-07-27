Douglas, Avusturya kampına katılıyor

BEŞIKTAŞ'IN sağ bek transferi Douglas, dün akşam İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüple sezon başına 800 bin Euro'dan 3 yıllığına anlaşan Brezilyalı oyuncu, bugün sabah saatlerinde Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçecek ve kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına dahil olacak. Beşiktaş, geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan ve performansıyla herkesin beğenisini kazanan Douglas için bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona ermişti.

Karius: Yeni sezon için sabırsızlanıyorum

BEŞIKTAŞ'IN Alman kalecisi Loris Karius, yeni bir teknik ekiple çalıştıklarını ve kendilerinden isteneni anlamaya çalıştıklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Avusturya kampındaki her gün çok önemli. Bu sezon geriden oyun kurmada farklı opsiyonlarımız olacak. Bu oyun tarzında rolümün olması takıma yaptığım katkıyı artırır. Geçen sezon dönem dönem mutlu olmadığım zamanlar geçirdim. Şu anda mutluyum. Beşiktaş'taki hedefim ligde şampiyonluk ve Avrupa'da ileri noktalara gidebilmek.Takıma verebileceğim en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte büyük işler başaracağımıza inanıyorum ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

AYRILMAK İSTEYEN MEDEL İDMANLARA BAŞLADI

YENI sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş'ta izni sona eren ve önceki akşam kampa katılan Gary Medel, takımla çalışmalara başladı. Başka bir takıma gitmesi gündemde olan Şilili yıldız, sabah idmanında yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise düz koşu yaptı. Üç takımın yer aldığı çift kale maçı Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Erdem Seçkin, Alpay Çelebi ve Muhayer Oktay'dan oluşan yeşil takım kazandı. Kazanan takım, galibiyet pozu verdi. Bu arada Avusturya'da 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı futbolcuları oldukça zorladı.?