Eljif Elmas: Ancelotti ne derse yaparım

FENERBAHÇE'DEN 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yeni takımı ve hocası ile ilgili konuştu. 19 yaşındaki Makedon futbolcu, "Ancelotti ile çalışmak benim için rüya gibi, onun gibi bir teknik direktörden öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Daha önce birçok pozisyonda oynadım, hocamız beni nerede oynatması gerektiğini biliyor. Kendimi takıma adadım. Nerede isterse oynarım" dedi.

Caeleb Dressel ve Regan Smith rekorları altüst etti

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru kırıldı. Güney Kore'nin Gwangju kentinde devam eden şampiyonada erkekler 100 metre kelebekte yarışan ABD'li sporcu Caeleb Dressel, yarı finalde 49.50'lik derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı. ABD'nin efsane ismi Phelps, 2009 Dünya Şampiyonası'nda 49.82 ile rekoru kırmıştı. Kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde de 17 yaşındaki ABD'li Regan Smith, 2.03.35'lik dereceyle Missy Franklin'in 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki 2.04.06'lık rekorunu geride bıraktı.

Tottenham'a 399.9 milyon $...

ŞAMPİYONLAR Ligi'nin son finalisti Tottenham, göğüs forması sponsorluğu için 2013'ten beri birlikte çalıştığı AIA ile yeniden anlaştı. 2026-27 sezonunun sonuna kadar sürecek olan anlaşma ile Tottenham'ın kasasına 399.9 milyon $ girecek. Tottenham geçen ay Olympique Lyon'dan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi 54 milyon sterline transfer etmiş ve bu yeni kulüp rekoru olmuştu.

Masa tenisinde büyük başarı

AVRUPA Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Nişantaşı Üniversitesi şampiyon oldu. Finalde Rusya ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi İbrahim Gündüz bireysel kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken MVP seçildi.

Kayseri 9 yedi, 60'ta oyun bitti

YENİ sezona Avusturya'da hazırlanan Kayserispor dün Freiburg ile 75'er dakikadan 2 hazırlık maçı oynadı. Sarıkırmızılılar ilk maçında as kadrosuyla mücadele ederken, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İkinci sınavında ise yedek ağırlıklı kadroyla mücadele eden Kayserispor, kötü bir sürprizle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 9-1 geriye düştüğünde hakem 60. dakikada düdüğünü çalıp oyunu bitirdi. Kayseri resmi siteden yaptığı açıklamada, "Çok yorucu çift idman yapıp uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar bizi tatmin etmemiştir" dedi.