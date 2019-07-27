Galatasaray’ın göbeği çatladı!

Hazırlık maçında Augsburg'a 4-1'lik farklı skorla kaybeden Galatasaray'da orta saha alarm verdi. Fernando'yu satan sarı-kırmızılılarda Belhanda ve yeni transfer Seri, Afrika Kupası'nda mücadele ettikleri için izinli.

Kaptan Selçuk da ailevi nedenlerle geçen hafta kamptan ayrıldı. Donk'tan başka ön liberosu kalmayan Terim de orta sahada arayışlara başladı. Sadece Jimmy Durmaz'ın 8 numaradaki performansından memnun kalan Terim, bu bölgede oynattığı Adem Büyük ve Yunus Akgün'den istediği verimi alamadı.

İmparator son Augsburg maçında bekleri Mariano ve Ömer Bayram'ı orta sahanın göbeğinde denedi. Forvet kadar orta saha takviyesine de ihtiyacı olan G.Saray'da 6 numara transferi Diagne'nin satışına bağlı.