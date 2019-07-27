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'den Bursa'ya seferi

Transferde şu ana kadar Galatasaray'dan golcü Eren Derdiyok, Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin, Pendikspor'dan orta saha Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u renklerine bağlayan Süper Lig ekibi , Bursasporlu iki oyuncuyu listesine ekledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2019 13:26
Göztepe'den Bursa'ya transfer seferi

Stoper ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların Ertuğrul Ersoy ve Lasmin Latovlevici ile ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Ertuğrul için Bursasporlu kurmaylarla sık sık görüşme yaptığı belirtildi.

Rumen Latovlevici'yi ise bedelsiz kadrosuna katmanın planlarını yapan Göztepe'nin en az dört sol bekle daha temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Yeni haftada savunmanın ortasına ve defasın soluna takviye gerçekleştirmesi beklenen Göztepe, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen bir yabancı oyuncuya daha imza attıracak.

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Göztepe'den Bursa'ya transfer seferi
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