Göztepe'den Bursa'ya transfer seferi

Stoper ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılıların Ertuğrul Ersoy ve Lasmin Latovlevici ile ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Galatasaray'ın da listesinde olduğu iddia edilen Ertuğrul için Bursasporlu kurmaylarla sık sık görüşme yaptığı belirtildi.

Rumen Latovlevici'yi ise bedelsiz kadrosuna katmanın planlarını yapan Göztepe'nin en az dört sol bekle daha temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Yeni haftada savunmanın ortasına ve defasın soluna takviye gerçekleştirmesi beklenen Göztepe, hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen bir yabancı oyuncuya daha imza attıracak.