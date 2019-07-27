Lazio, Yusuf Yazıcı'dan vazgeçmiyor

Trabzonspor'un milli yıldızı Yusuf Yazıcı için gün geçmiyor ki İtalyan basınında yeni bir transfer haberi çıkmasın. Başkan Ahmet Ağaoğlu her ne kadar, "Bu sezon kimseyi satmayacağız" dese de yıldız futbolcu için Lazio'nun ısrarı bitmiyor. İtalyan medyasına göre Milinkovic'i komisyonlarla beraber 90 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Çizme ekibi, Yusuf için 20 milyon Euro artı bonus şeklinde bir teklifle bordomavililerin kapısını çalacak. İddialara göre, Lazio yetkilileri de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş durumda.

KARAMAN'DAN TRANSFER UYARISI

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, transferlerin bir an önce bitirilmesini istediğini söyledi. Karaman, "Eksiklerimizin olduğunu herkes biliyor. Bir de kulübümüzün kendine ait gerçekleri var. Bunlara da göz kapayamayız. Ben de 'Kaliteli oyuncuya ihtiyaç var' diyebilir, belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Yönetimi de zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var" dedi.

TRABZONSPOR'UN 3. RAKİBİ PARMA

TRABZONSPOR, Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında bugün İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. Genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas ile golsüz, as kadroyla oynadığı Hoffenheim maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerin Parma ile yapacağı maçı 19.00'dan itibaren TRT Spor naklen yayınlayacak.