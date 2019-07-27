Londra'nın köpekleri

ARSENAL forması giyen Mesut Özil ile takım arkadaşı Kolasinac önceki gece Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşananlar bir yayın platformunda çok ses getiren 'Dogs of Berlin' (Berlin'in köpekleri) dizisini akıllara getirdi.

Dizi Alman Milli Takımı'nın 8 numaralı Türk yıldızının öldürülmesinin ardından olayın aydınlatılmasını içeriyordu. İki futbolcu olayı kazasız atlattı ancak korku dolu anlar yaşadı. Eli bıçaklı iki kişi tarafından takip edildiklerini anlayan Mesut ve Kolasinac arabaya binip kaçmaya çalıştı ancak motosikletli saldırgan takibi sürdürdü. Bir Türk restoranına sığınan futbolcular buradaki garsonların da yardımıyla kurtuldu. Olayın bir soygun girişi olduğu belirtildi. Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıkları öğrenildi.

Mesut: Sorun yok, iyiyiz...

Mesut Özil, olayın ardından ilk kez konuştu. Yıldız futbolcu Sky Sports muhabirinin kendisine, "Korkutucu bir deneyim miydi?" yönündeki sorusuna, "Farklı bir deneyimdi. Ben ve eşim için farklı bir deneyimdi ama şu an sorun yok, iyiyiz" yanıtını verdi.