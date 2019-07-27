Radamel Falcao - Galatasaray transferinde sona doğru

Galatasaray, bir numaralı gündemi Radamel Falcao transferinde mutlu sona artık çok yaklaştı. Başkan Mustafa Cengiz'in bizzat yönettiği operasyonda Kolombiyalı golcü futbolcunun son durumu şöyle:

1- FALCAO, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu konuda olumsuz bir düşüncesi yok. Yıldız futbolcu ile yapılan görüşmeler gayet olumlu geçti

2- FALCAO, Monaco'dan yılda 8 milyon Euro alıyor. Galatasaray asla böyle bir rakamı ödemek istemiyor. Yönetimin düşündüğü rakam 5.5 milyon Euro. Para konusunda Falcao da 8 rakamını diretmedi. Çünkü Galatasaray 3 yıllık anlaşma önerdi. 33 yaşındaki oyuncu bu süreye 'evet' dedi.

MONACO YELKENLERİ SUYA İNDİRDİ!

3- MENAJER Ahmet Bulut; Falcao, Monaco ve Galatasaray üçgenindeki kilit isim. Bulut, bonservis bedeli isteyen Monaco kulübüne, "Böyle bir rakam olamaz. Sizi bu transferle 8 milyon Euro ödemekten kurtaracağız" dedi. Monaco yönetiminin inadı kırıldı.

4- GALATASARAY yönetimi Falcao için bastırırken, teknik kadro ise yıldız futbolcu için ince eleyip sık dokuyor. Takımdaki maaş dengelerini yüksek oranda bozmamamak şartıyla teknik direktör Fatih Terim de transfere onay verdi.

5- FATIH Terim, geçtiğimiz sezon 50 maçta 32 gol atan Mbwana Samatta'yı da çok istiyor. Özellikle oyuncunun genç yaşı (26) nedeniyle Tanzanyalı golcünün makul rakamlarla transfer olması halinde alınmasını istedi. Ancak Genk Kulübü, Samatta'nın bonservis bedeline en az 15 milyon Euro fiyat çekti...

SAMATTA'NIN FIYATI EL YAKTI

6- RADAMEL Falcao için son pazarlık hafta içi yapılacak. Kolombiyalı yıldızda son detaylar ve bonuslar görüşülecek. El Tigre (kaplan) lakaplı Falcao'nun önümüzdeki hafta imzayı atıp resmen Aslan olması bekleniyor.

7- İSPANYOL basını da dün Valencia'nın Falcao için nabız yokladığını ancak yıldız golcünün tercihinin Türkiye olacağını duyurdu...

GÖRÜŞÜRÜZ ARKADAŞIM!

Galatasaray'ın almak için uğraştığı Radamel Falcao'nun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa, yine sarı-kırmızılıların listesindeki eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın "Görüşürüz arkadaşım" diye yazması gündemi salladı. Galatasaraylı taraftarlar bu mesaja, "Galatasaray'da mı görüşeceksiniz?" şeklinde karşılık verdi. Yakın arkadaş olan ikili, Porto'da birlikte forma giymişti.