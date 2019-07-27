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Son dakika haberi: 'den 'a cevap: Elinden geleni ardına koymayan...

Teknik Direktörü , Başkanı ’un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 19:19
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap: Elinden geleni ardına koymayan...

Sosyal medya hesabından eski bir videosunu alıntılayarak açıklama yapan Fatih Terim, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." ifadelerini kullandı.

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Terim'in bu açıklamasıyla birlikte paylaştığı eski videosunda ise şu ifadeler yer aldı: "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstelik, rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum."

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Son dakika haberi: Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap: Elinden geleni ardına koymayan...
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